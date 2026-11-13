Cierran el espacio cultural “Ruido espontáneo”

Después de 3 años de actividades, el centro cultural independiente “Ruido espontáneo” informó el cierre de su espacio agradeciendo al público y señalando las dificultades de financiamiento que tuvieron a lo largo de su desarrollo.

“Sabemos que no cumplimos con el molde que facilita la existencia y la identidad. No vendemos alcohol ni lucha, no nos colgamos de las redes sociales y no le debemos ni al narco ni mucho menos al gobierno”, indicaron en su comunicado.

Asimismo, criticaron que actualmente, en San Cristóbal, “es más común que abran más punto de venta de droga que centros culturales, que haya promotores organizando eventos con recursos ilícitos y/o desviado recursos públicos”.

Reflexion

“¿Dónde quedó el amor por la riqueza cultural y artística del pueblo que tanto se presume?” cuestionan en el texto donde también reconocen que el espacio no logró crear círculos de diálogo para que se abordara la problemática.

“Sin voluntad, el cambio no inicia. No sólo es sentarnos a hablar de centros culturales y romantizar su función, es ser parte de ellos y defenderlos” reiteró el espacio que también enfrentó dificultades con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El sitio ofrecía material de creación de arte, viniles e instrumentos para su libre uso sin costo. “Jamás censuramos discursos ni solicitamos que se hablara de algo frente a la audiencia, abrimos siempre micrófonos y cámaras al que lo pedía”.

Firme a sus ideales

Pese a que en el comunicado el espacio acepta haber sido “demasiado duros” con sus ideales, también reconoce que prefieren cerrar “a ceder”. “El ruido fue más una protesta que un centro cultural. Un lugar que le muestra y demuestra al gobierno cómo se fomenta el arte de forma independiente y sin populismo”.