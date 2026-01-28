Cierran escuela por falta de maestros

Padres y madres de familia de la escuela Enrique Conrado Rébsamen, ubicada en el ejido Boca de Chajul, municipio de Marqués de Comillas, situado en la selva Lacandona, dieron a conocer que acordaron cerrar ese centro educativo y suspender las clases “en señal de resistencia”, debido a la falta de maestros.

En un comunicado agregaron que también convinieron “cancelar el evento de demostración de escoltas, programado para el 24 de febrero próximo en nuestra institución educativa”.

Informaron que el acuerdo fue tomado el pasado 23 de enero durante una reunión, debido “a la falta de compromiso por parte de la Secretaría de Educación Pública”.

Manifestaron que los padres y madres tomaron la medida “en señal de resistencia y para que seamos tomados en cuenta, ya que nos hace falta personal docente en nuestra escuela desde hace un año”.

Pese a compromisos, sin respuesta

Afirmaron que desde entonces el jefe de sector se comprometió ante los padres presentes a que pronto se incorporaría al docente faltante, pero siguen en espera.

Subrayaron: “Ya no queremos promesas, sino que cumplan con lo acordado porque los más afectados son nuestros hijos que están sin recibir la educación adecuada y continúan en rezago educativo”.

Recordaron que la escuela ha sido muy destacada y tiene una gran trayectoria educativa, cultural y deportiva.

El comunicado fue dado a conocer este lunes 26 de enero durante una protesta realizada en la escuela con la presencia de alumnos y alumnas, que exhibieron cartulinas para exigir la designación del personal docente faltante.