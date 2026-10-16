Cierran escuela por falta de respuesta de autoridades

Madres y padres de familia de la escuela primaria “Jaime Torres Bodet” en San Cristóbal de Las Casas, decidieron cerrar las instalaciones ante la opacidad y malos manejos del Comité de Padres y por la falta de solución de las autoridades educativas, a las que ya han recurrido.

En una reunión, convocada por un grupo de tutores organizados y a la que asistieron cerca de cien padres y madres, se expuso que el actual Comité de Padres no ha rendido cuentas claras, por lo que la dirección de la escuela no aprobó su informe en asamblea.

“A partir de ahí surgieron todas las inconformidades de nosotros como padres, por eso estamos acá reunidos, para tomar conciencia y acción de lo que sigue”, dijeron en entrevista.

Hechos

Detallaron que hace unos días se les informó que la escuela tiene un adeudo de 11 mil pesos por no haber solventado el pago del agua durante dos años. Asimismo, denunciaron que el comité no ha entregado un recurso que asciende a más de cien mil pesos.

Indicaron que, ante estas diferencias con los directivos, el comité ha “vulnerado los derechos del actual director ante las autoridades superiores”. Lamentaron que se dé esta situación en un plantel que actualmente se encuentra en el primer lugar de conocimiento a nivel estatal, lo mismo que en la disciplina de danza.

La escuela fue cerrada cerca de las ocho de la noche al grito de “Sí se puede” y “Apoyo total al director”, con los padres y madres tomados del brazo frente a la puerta.