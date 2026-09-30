Cierran kínder y no regresan inscripción

Padres de familia del Jardín de Niños Héroes de Chapultepec denunciaron que a una semana de iniciadas las clases les informaron que el ciclo escolar ordinario sería suspendido, por lo que solicitaron la devolución de sus inscripciones, pero hasta el momento las autoridades de la escuela y el Comité de Padres han permanecido omisas.

El grupo de familias señaló que los directivos del jardín de niños ubicado sobre la 11 Poniente, en la colonia Las Terrazas, en Tuxtla Gutiérrez, inscribieron de manera ordinaria a los niños, pero a una semana de iniciado el ciclo, informaron los padres que el plantel educativo sería remodelado.

Explicaron los profesores que el ciclo escolar ordinario presencial sería suspendido, y en su lugar los niños de kínder recibirían clases en línea.

Remodelación

“Nos dijeron que tenían que desalojar de inmediato la escuela, pues Inifech iniciaría la demolición, por lo que la opción sería que los niños estarían en clases en línea por 30 minutos, unas dos o tres veces a la semana”.

Los denunciantes señalaron que la opción de mudar la escuela de manera temporal a otro espacio también fue negada por los profesores.

Ante tal situación, muchos padres decidieron solicitar la baja de la escuela, demandando el reembolso de las inscripciones, asumiendo que solamente tuvieron una semana de clases.

Desde ese momento, ni las autoridades de la escuela ni los representantes del comité de Padres de Familia que habían aceptado han respondido, pese a diversas rutas de comunicación, incluidos oficios formales.

Las aportaciones fueron de mil pesos con motivo de la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 y es dinero que los entre 15 y 30 padres necesitan para reponer la inscripción de las otras escuelas a donde inscribieron a sus hijos.