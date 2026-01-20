Cierran la navegación de la costa chiapaneca

La inactividad de la flota pesquera en la costa de Chiapas como consecuencia de los frentes fríos y con ello la recomendación de la autoridad en la materia para que las embarcaciones permanezcan en tierra, ha provocado graves pérdidas económicas para este sector que se ubica desde Arriaga hasta Suchiate.

Señalan que, en los primeros días del año, suman ya más de seis días que la navegación está cerrada para embarcaciones menores, es una recomendación de la Capitanía de Puerto Chiapas a través del aviso meteorológico que alerta a la navegación sobre la restricción para embarcaciones menores.

Prevención

Por esta medida preventiva se exhibe la bandera en color rojo en las instalaciones de la Capitanía de Puerto Chiapas, como señal para las condiciones operacionales del puerto.

En entrevista Joel González, en representación de los pescadores de Puerto Madero, dio a conocer que el inicio del 2026 ha sido complicado, porque las embarcaciones han pasado más tiempo varadas que en alta mar, debido a las malas condiciones climáticas.

Ingresos

Dijo que tan solo en Puerto Madero son más de 500 embarcaciones las que se encuentran varadas, cuya situación golpea a más de 500 pescadores y sus familias, ya que se han quedado sin ingresos económicos en este arranque de año.

“Llevamos varios días sin salir a realizar nuestras actividades de pesca, ya que las condiciones climáticas al arranque de este año han sido difíciles y nos hemos quedado sin ingresos económicos; sin embargo, tenemos que enfrentar esta situación por nuestra seguridad”, abundó.

Mencionó que prefieren no arriesgarse para no exponer sus vidas, tal y como ha sucedido con siete de sus compañeros pescadores que están desaparecidos desde el pasado 28 de diciembre, fecha en que salieron a alta mar.