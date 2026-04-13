Cierran locales por falta de luz

Locatarios del mercado público Manuel Larráinzar dieron a conocer su inconformidad ante la falta de luz en sus instalaciones, las cuales Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió sin previo aviso desde las siete de la mañana de este sábado, siendo restablecida a las cuatro de la tarde de este mismo día.

Los comerciantes, en voz de Aurora de la Rosa Jiménez, dijeron que el sábado para ellos fue el peor día que hayan tenido durante la semana, porque al no contar con luz no pueden vender al cien por ciento, sobre todo en aquellos locales cuyos productos deben estar en refrigeración, donde lamentablemente perdieron mercancía como quesos, mantequilla, carnes, camarón y pescados.

Dijeron que ya están cansados de la mencionada dependencia debido a que cortes de energía que ya se han dado con anterioridad han hecho que mercancías se echen a perder, afectando de forma significativa la economía de los locatarios con pérdidas cuantiosas, ya que lo hacen de manera sorpresiva, por lo que no pueden tomar medidas para prevenirlo.

Señalaron que no hubo ningún motivo que justificara que la CFE les cortara el servicio, por lo que pidieron a la comisión que no actúen de manera arbitraria contra el mercado, ya que esto les genera severas pérdidas económicas.