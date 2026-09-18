Cierran negocios ante la falta de turistas

La crisis económica en el primer cuadro de Tapachula se agudiza debido a las bajas ventas tras la caída de casi el 90 por ciento del flujo de turistas comerciales de Guatemala, ya que desde diciembre de 2025 a lo que va de este 2026, alrededor de 60 negocios han bajado sus cortinas.

En un recorrido por el centro de la ciudad se observan locales con cortinas abajo y con letreros de “Se renta”, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en los últimos meses.

Aníbal Enrique Núñez Mejía, secretario de Procentro, dio a conocer que esta situación es preocupante, ya que la crisis que se vive actualmente es aún más drástica que la que se presentó durante la etapa de la pandemia del covid-19.

Crisis

Atribuyó la debacle a la drástica disminución de compradores guatemaltecos, quienes históricamente han sido el principal sustento del comercio del centro, dedicado principalmente a la venta de ropa, calzado y artículos diversos.

“La situación es complicada para los comerciantes, quienes, al registrar bajas ventas por la caída del flujo de compradores guatemaltecos y a lo caro de las rentas, han decidido bajar sus cortinas; por ello, vemos muchos negocios con el letrero de ‘Se renta’”, abundó.

Advirtió que, de no implementarse estrategias para reactivar el flujo fronterizo y el consumo local, el número de cierres podría seguir incrementándose en los próximos meses, lo que impactará aún más en la economía de la Perla del Soconusco.

Mencionó que es necesario implementar campañas de difusión en Guatemala y echar abajo la solicitud de requisitos excesivos para los camiones chapines, para así recuperar la derrama económica que genera el vecino país.