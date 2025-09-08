Cierran paso a falsificación de actas de migrantes

Guillermo Nieto Arreola, titular del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, confirmó que existe un proyecto para ampliar las oficinas del Registro Civil en todo Chiapas y con ello evitar falsificaciones o procedimientos fuera de la ley en el contexto de la alta presencia de migrantes y la demanda general de atención.

Explicó que con que el proyecto busca frenar cualquier acto fuera de la ley en que migrantes pudieran tener actas de nacimiento o cualquier otro documento de identidad, como producto de algún acto de corrupción, principalmente por las promesas de gestores que prometen la obtención de este documento.

Explicó que mediante un contrato matrimonial civil, cualquier persona de origen extranjero puede legalizar su estancia en el país siempre y cuando se cumplan los requisitos que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Entre ellos destaca la solicitud previa, la constancia y observación de que no se trate de un matrimonio condicionado.

Fortalecen el sistema

Dijo que no se tienen denuncias formales sobre estos casos, pero ante la creciente presencia de migrantes, gestores y con base a experiencias de otros países, es necesario tener fortalecido el sistema.

Para atender la situación como la búsqueda general de agilizar los trámites propios, se trabaja en un proyecto para crear mas oficinas del Registro Civil en municipios y regiones donde antes no se tenía, pero también mejorar las condiciones de los que se cuentan.

En estos casos, se busca optimizar los existentes por lo que ya se tienen identificadas altas demandas de trámites en municipios grandes como Tuxtla, Tapachula y Ocosingo, entre otros, por lo que en ellos se iniciará el proyecto general para mejorar las condiciones.

Nuevas oficinas

Recordó que recientemente se anunció que para atender la demanda de servicios institucionales y garantizar gobernabilidad en los rincones de Chiapas, se abrirán nuevas oficinas del Registro Civil en Betania, Oxchuc, Comalapa y Trinitaria.

Finalmente, dijo que la creación de estos oficinas de Registro Civil representan una apuesta del Gobierno del Estado para generar las garantías de gobernabilidad en diversos rincones de Chiapas.