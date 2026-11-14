Cierran ponencias del Foro Peninsular

Tras días de saberes compartidos, el Foro Peninsular de Artesanías y Cultura Maya 2026 llega al cierre de sus jornadas de ponencias en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech), Marisol Urbina Matus, presenció esta clausura, que marca el final de un diálogo entre artesanas y artesanos de la península, el sureste de México.

Continuidad

Pero indicaron que la historia no termina ahí: lo aprendido ahora se convierte en vitrina y se espera el corte de listón de la Feria Peninsular de Artesanías y Cultura Maya, donde las piezas, las técnicas y los talentos que se compartieron en las aulas llegarán al público.

Porque después de aprender, toca mostrar, dijeron, y después de conversar, toca comercializar y dar a conocer lo hecho a mano.

Conocimiento

En los talleres del foro las manos fueron las verdaderas protagonistas y la península entera se sentó a la misma mesa para aprender unas de otras. Entre demostraciones en vivo, el maestro Feliciano Méndez, de Tenejapa, compartió los pompones tradicionales, mientras otras comunidades abrieron sus secretos. Yucatán: la fibra de henequén. Tabasco: la alfarería. Quintana Roo: la joyería en maderas preciosas. Campeche: la bisutería en jipi.

Urbina Matus asistió a los talleres para convivir con las artesanas y los artesanos y reconocer la creatividad de quienes mantienen vivas nuestras raíces. Porque cuando las comunidades artesanas se encuentran, el conocimiento se multiplica y el talento se vuelve puente.