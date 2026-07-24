Cierran puente por daños estructurales

Ante el riesgo que representa por las grietas tanto en la plancha como en los pilotes que lo sostienen, autoridades estatales y municipales cerraron el paso de vehículos sobre el Puente Nuevo Milenio, que conecta la cabecera municipal de Huixtla con las comunidades de la zona baja.

Tras una verificación, personal de la Comisión Estatal de Caminos, Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Protección Civil (PC) del Estado y municipal, así como de Obras Públicas, determinaron cerrar el paso debido a los riesgos que representa.

Clausura definitiva

Se dijo que el pasado 3 de julio se efectuó una primera inspección, aunque las grietas se siguieron incrementando presuntamente a raíz del sismo de magnitud de 7.4 del pasado viernes, por lo que se decidió clausurar de forma definitiva la circulación, informaron las dependencias.

La finalidad es prevenir cualquier incidente que pueda poner en riesgo a las personas, en tanto que la circulación vehicular se ha desviado hacia el puente de la carretera Costera, ubicado a la altura del barrio Guadalupe.

Entre las afectaciones que observaron los técnicos están grietas y separación de uniones en la carpeta de rodamiento, desgaste en soportes y daños en la estructura general, por lo que se determinará lo procedente de acuerdo con lo que resulte en los estudios técnicos que se siguen efectuando.