Cierran registro para beca Rita Cetina Gutiérrez

Este 30 de septiembre termina el tiempo para que estudiantes, tutores o familias puedan hacer el registro para la beca Rita Cetina Gutiérrez, programa de apoyo económico que está dirigido a alumnas y alumnos del nivel de secundaria.

Marcelo Toledo Cruz, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Chiapas, pidió a las familias que ingresen a la plataforma, tomando en cuenta que no habrá prórroga.

La beca Rita Cetina Gutiérrez está dirigida para estudiantes de secundaria, los cuales reciben un pago bimestral de mil 900 pesos; para estos nuevos registros a nivel local se espera la incorporación de unos 98 mil alumnos y alumnas.

Toledo Cruz recordó que cuentan con 18 oficinas regionales y 56 centros de atención en los municipios, en esos espacios las madres y padres pueden acercarse para resolver sus dudas.

Estos sitios se ubican con frecuencia en las presidencias o en las cabeceras municipales. Toledo Cruz resaltó que mejoró la cifra de estudiantes que se registraron para la beca en comparación con los que se llevaban hace unos días.

Obstáculos

Los factores que han hecho que otro sector de alumnas y alumnos no se haya registrado, comentó, se relaciona con problemas de conexión en algunas zonas para ingresar a la página www.becaritacetina.gob.mx.

“Pero nosotros vamos a ayudar con mucho gusto y también aprovecho y informo el día viernes ya iniciamos nuestras asambleas informativas para la beca de educación media superior Benito Juárez”, detalló.

Para quienes ya hicieron el trámite, a través de las asambleas informativas las personas han escaneado un código QR en el cual ingresan a un canal de WhatsApp para compartirles información alusiva a la beca.

Toledo Cruz expresó que antes de concluir el año se tendrá una actualización del tema, es decir, que las familias recibirán noticias respecto a la entrega de las tarjetas.

Finalmente, recordó que aunque se ha recibido la instrucción que no habrá prórroga en los registros, se prevé que se hagan los primeros pagos de esa beca antes de cerrar el 2025.