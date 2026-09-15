Cierran vialidades del centro por festejos patrios

Vallas y elementos de tránsito municipal de Tuxtla Gutiérrez mantienen bloqueado de manera temporal el paso vehicular en el primer cuadro de la capital debido a los operativos de seguridad que forman parte de los festejos patrios.

El cierre de las vialidades comprende desde la séptima poniente hasta la tercera oriente, a lo largo de estas nueve cuadras estará inhabilitado el paso vehicular sobre la avenida central, se prevé que se reanude hasta después del desfile cívico militar que se realizará el miércoles 16 de septiembre.

Inicialmente las vallas fueron colocadas en las laterales; sin embargo, cerca del mediodía del lunes, elementos de seguridad atravesaron algunos cercos metálicos y comenzaron a desviar el tránsito a calles aledañas del sur y norte.

Evento

El paso desnivel de la primera norte también fue cerrado debido a los trabajos de apuntalamiento en todo el estacionamiento subterráneo, por parte de elementos de Protección Civil, esto ante la asistencia prevista de al menos 15 mil personas en las próximas horas.

En el parque central, tráilers de carga arribaron para descargar el equipo que será utilizado para el evento de celebración del tradicional Grito de Independencia, “por eso se cerró desde hoy, para que no vaya a ocurrir algún accidente”, aseguró un elemento de tránsito.

Inconformidades

La molestia de algunos transeúntes se debe a que la colocación de las vallas impide la libre movilidad, pues no se dejó espacios para poder cruzar la calle, quienes tienen la necesidad de hacerlo se deben trasladar hasta alguna de las esquinas, lo que hace más complicado caminar por el centro.

Autoridades exhortaron a tomar precauciones y rutas alternas ante el tráfico vehicular que se prevé en toda la zona central.