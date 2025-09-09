Cierran zona arqueológica de Iglesia Vieja

Las intensas lluvias que han azotado la zona costera del estado han generado estragos y dañado caminos; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica (ZA) de Iglesia Vieja permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por daños en sus accesos.

De acuerdo con el informe emitido por el INAH, el cierre temporal se debe a los daños en el camino de acceso, provocados por las recientes precipitaciones.

“Por motivos de seguridad, se ha decidido suspender las visitas hasta que existan las condiciones adecuadas para reabrir el sitio”, señaló la institución. Agradecieron la comprensión del público y pidieron estar atentos a futuras actualizaciones.

Impacto

El cierre de la zona arqueológica afecta directamente al flujo de visitantes. Según datos proporcionados, durante 2024 Iglesia Vieja recibió un total de mil 439 turistas; es decir, tiene un promedio diario de aproximadamente cuatro personas por día.

Para llegar al sitio, los visitantes deben recorrer un camino parcialmente pavimentado de 11 kilómetros, que entronca en el kilómetro 10 de la carretera Tonalá-Arriaga, aproximadamente seis kilómetros después de cruzar el río Tiltepec.

Ubicada a cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Tonalá, la zona arqueológica de Iglesia Vieja se asienta en las mesetas de la Sierra Madre de Chiapas, a más de 700 metros de altura.

La ciudad prehispánica fue construida en tres mesetas divididas por arroyos y cuenta con más de 80 estructuras distribuidas en cinco grupos arquitectónicos. Actualmente, solo están abiertos al público los grupos B y C, donde se pueden apreciar más de diez estructuras intervenidas.

El INAH reiteró su compromiso de informar oportunamente sobre la reapertura del sitio una vez que las condiciones de acceso estén restablecidas y garantizadas para la seguridad de los visitantes.