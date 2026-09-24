Cierre de bar “Las Helodias”, no es personal: Jade Cantú

Después de que Leonardo Díaz Castellanos, socio del bar “Las Helodias”, denunciara inconsistencias en el proceso de cierre del negocio por presunta contaminación auditiva, la directora de Ecología, Jade Cantú, señaló que el asunto “no es personal” y que el establecimiento no tomó las medidas necesarias.

Aclaraciones

En entrevista para Cuarto Poder, la bióloga detalló que desde junio recibieron denuncias ciudadanas, por lo que dirección de Ecología y Medio ambiente de San Cristóbal asistió a realizar verificaciones.

Aseguró que a la empresa se le otorgo derecho de audiencia, además de que en todo momento se recibió al abogado del establecimiento, el cual, dijo, tiene una licencia de funcionamiento como restaurante.

Sobre los señalamiento de que la clausura fue un acto de venganza, Jade Cantú aclaró que no conoce a los dueños en términos personales. “O sea sólo ubico a uno, pero desconozco que es lo que digan, y no es una cuestión personal sino más bien administrativa”, explicó.

Interponen queja

Por su parte, Leonardo Díaz Castellanos informó que asistieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar la formal queja en contra de Jade Cantú por abuso de autoridad, hostigamiento y vulneración de sus derechos humanos.

Jade Cantú mencionó que tras el cierre del bar la dependencia tuvo un aumento de quejas por contaminación auditiva sobre todo en las zonas del periférico norte de San Cristóbal y en la colonia María Auxiliadora.

Sobre los señalamientos ciudadanos que cuestionaban el cierre de “Las Helodias” pero no de algunos bares céntricos, Cantú afirmó que varios de esos establecimientos también mantienen carpetas abiertas y que con cada negocio se tiene un plan de trabajo específico.