Cierre de ciclo escolar se mantiene en orden: Bonifaz

A pocos días de que concluya el ciclo escolar 2025-2026 en Chiapas, el delegado de la Secretaría de Educación en la entidad, Raúl Eduardo Bonifaz, informó que los planteles educativos se encuentran listos para el cierre de actividades.

En entrevista, el funcionario señaló que las escuelas ya están organizando clausuras, entrega de calificaciones y los preparativos para la siguiente etapa.

“Ya podemos decir que están de fiesta. Los niños y las niñas han concluido su ciclo escolar en tiempo y forma, y todo está listo para culminar en orden, como lo marca la ley”, expresó.

El funcionario confirmó que la totalidad de las escuelas en Chiapas operaron con normalidad durante el periodo que finaliza tras el paro magisterial.

Respuesta

Destacó la respuesta del personal docente y del alumnado, a quienes calificó como “los mejores maestros y maestras de México”.

Sobre el próximo ciclo, Bonifaz adelantó que ya se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y la Secretaría de Educación estatal, afirmó que la labor educativa es permanente y que forma parte de las prioridades del gobierno federal y estatal.

En cuanto al diálogo con el magisterio, el representante reconoció la cercanía y atención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hacia los docentes, lo que ha permitido que el sector educativo avance y que los maestros se sientan satisfechos con la gestión actual.

La coordinación es clave

Bonifaz subrayó que más allá del cierre de actividades, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para mantener la estabilidad en el sistema educativo estatal.