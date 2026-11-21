Personas que tienen que realizar tramites en las oficialías 1 y 2 del Registro Civil que están dentro de la Unidad Administrativa de Tapachula han sido afectadas por el plantón que mantienen extrabajadores del Ayuntamiento.

Destacan que el problema no es por falta de personal, sino porque las dos oficinas ubicadas al interior de la Unidad Administrativa están cerradas desde hace más de dos meses y los libros en los que se encuentra la identidad de miles de tapachultecos están atrapados adentro, expuso María Dolores Estrada de Gordillo, directora del Registro Civil en el estado.

Sin avance en sus trámites

Afirmó que el problema es más grave de lo que parece, ya que las personas no pueden acceder a una copia del acta de nacimiento certificada o a correcciones.

Ante la situación, han creado dos brigadas extraordinarias del Registro Civil con trámites totalmente gratuitos, pero diversos. Sin embargo, la medida es insuficiente ya que todos los días nacen niños, se casan parejas o pierden la vida las personas.

Indicó que como los libros están en la Unidad Administrativa, la gente ha tenido que viajar a Tuxtla a hacer el papeleo correspondiente, haciendo que se generen gastos fuertes para las personas, lo que muchas no pueden cubrir.