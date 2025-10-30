Cierre operativo en crucero del libramiento Sur

El crucero de la calles Las Galaxias y libramiento Sur, al poniente de la capital del estado es una zona de alto riesgo por accidentes vehiculares; por ello autoridades de Tuxtla Gutiérrez implementaron un operativo de análisis y viabilidad para elegir entre construir infraestructura, reductores, señalética o cierres parciales.

Cualquiera de los actos pretende reducir la peligrosidad de la zona conocida como “subida a Home Depot”, y en próximas fechas habrá de realizarse un informe al respecto, aunque vecinos de la zona lamentaron no tener información sobre esta acción que mucho afecta su transitar por la zona limítrofe entre el fraccionamiento Mactumatzá y el libramiento Sur.

En el lugar, actualmente, puede apreciarse el cierre parcial del sentido sur a norte de la rotonda, así como la prohibición de la vuelta en “U” de la zona poniente a oriente, sobre el libramiento Sur, y en todo momento hay personal municipal auxiliando a agilizar el tráfico que se torna pesado en el lugar.