Cierres viales por celebración de Todo Santos

La Secretaría de Seguridad Pública en Tuxtla Gutiérrez, informó sobre los cierres viales en la ciudad con motivo a la celebración del Día de Todo Santos

Estos abarcan los alrededores del panteón Municipal en varias direcciones. La vialidad se abrirá de forma habitual hasta el próximo 2 de noviembre. Los cortes de circulación incluyen parte de la novena Sur, desde la octava hasta la 12 Oriente. También la vialidad que va sobre la cuarta avenida Sur, entre octava y 11 Oriente.

Autoridades de seguridad también incluyeron el cierre de la circulación sobre la calle décima Oriente, de la tercera a la cuarta Sur.

Consejos

Para las familias que tienen contempladas actividades para esas fechas, las autoridades pidieron extremar precauciones al conducir, además, usar vías alternas para evitar contratiempos.

El cierre también aplica para calles cercanas al panteón San Marcos. El ingreso a este espacio será por la avenida Tucanes y “la salida de sur a norte se realizará por la calle Faizanes, girando a la izquierda con dirección al crucero Mónaco”, detalló la Secretaría.

En el camposanto que se ubica en Terán, la entrada será por la calzada Emiliano Zapata y novena Sur. La recomendación de las autoridades es circular por las calles 2a y 3a Oriente, sobre la 8a Sur.