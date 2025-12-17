Cifras históricas en matrícula y en programas

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, presentó el Informe de Actividades 2025 ante autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, donde dio a conocer el estado que guarda la máxima casa de estudios de los chiapanecos en el tema académico y administrativo.

Durante su discurso comentó que la Unach ha sido la institución de educación superior que más aportó a la meta federal de incrementar la cobertura para el año 2030, dado que en este momento la matrícula universitaria asciende a 32 mil 676 estudiantes.

Ante la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó que esta cifra representa un incremento del 4.39 % respecto al año anterior, según datos constatados con el informe de la auditoría realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior.

Detalló que la matrícula es paritaria, ya que cuenta con 16 mil 941 mujeres y 15 mil 735 hombres, además que se garantizó el acceso a mil 591 hablantes de lenguas indígenas.

Asimismo, este año se firmaros convenios para abrir nuevas sedes en Berriozábal y Cacahoatán, acercando programas de Pedagogía, Contaduría y Gestión Turística a cientos de familias que antes debían migrar para estudiar, bajo esta premisa en 2026 se abrirán en modalidad semi presencial sedes en Simojovel, Yajalón, Las Margaritas (Nuevo San Juan Chamula), Ocosingo y Jiquipilas.

En el evento que fue atestiguado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco y el presidente en turno de la Junta de Gobierno, Alejandro Herrán Aguirre, resaltó el hecho de que el 100 por ciento de la matrícula evaluable de la institución cursa programas de calidad reconocida por organismos como el CIEES, organismo ante el cual, en un hecho histórico, la universidad logró este 2025 la acreditación de 44 programas educativos, consolidándose como referente nacional con la mayor proporción de programas acreditados en el año.

Además, en este mismo rubro recordó que la universidad mantiene la certificación internacional de la Organización Mundial del Turismo (OIT) para la licenciatura en Gestión Turística.

En lo que a investigación se refiere dio a conocer que la capacidad científica universitaria se fortalece, dado que se alcanzó la cifra de 256 docentes reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y en enero del 2026 esta cifra se incrementará a 283, de entre los cuales destaca que el investigador y docente Pablo Jesús Montoya Gerardo, recibió la distinción de Nivel Emérito del SNII, el máximo reconocimiento a una vida dedicada a la ciencia.

En este mismo tenor, informó que derivado de un acuerdo histórico entre el Gobierno de México y la Unesco, el Centro Regional de Formación e Investigación Avanzada en Física, Matemáticas, Energía y Medio Ambiente ha sido elevado de rango, siendo reconocido oficialmente el Instituto Mesoamericano para las Ciencias (MAIS), como un Centro Categoría dos auspiciado por la Unesco, el cual será la plataforma para la formación avanzada, la investigación de frontera y la transferencia de conocimiento científico para todo Mesoamérica.

Atención a pueblos originarios y mayor movilidad

Durante este 2025, en el jubileo de sus 50 años, la Universidad Autónoma de Chiapas fue reconocida por el Congreso del Estado como Benemérita a iniciativa del gobernador, recordó el rector Oswaldo Chacón Rojas.

Con el programa Semillero Ocelote, aplicado en comunidades de Aldama, Chamula, Chenalhó, Santiago el Pinar y Zinacantán, se busca nivelar académicamente a los jóvenes de bachillerato antes de su examen de ingreso.

Con este programa se garantiza que las juventudes de los pueblos originarios no solo accedan a la universidad, sino que lo hagan con dignidad, seguridad y en igualdad de condiciones, donde como resultado inmediato, 200 estudiantes en el siguiente ciclo escolar se incorporarán a nuestra comunidad universitaria, acotó.

En cuanto a la movilidad y el intercambio estudiantil compartió que, durante este año, 182 alumnos realizaron movilidad académica en países como España, Colombia, Corea del Sur y Canadá, así como en las mejores universidades de México y para el 2026 ya se trabaja para duplicar los fondos invertidos en este programa.

Interculturalidad, sostenibilidad ambiental y nuevas tecnologías

La consolidación del enfoque intercultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, pasa por escuchar y dar representatividad, señaló el rector Oswaldo Chacón Rojas.

Expuso que se creó el Consejo Consultivo Indígena y Afromexicano Universitario, un órgano colegiado diseñado para garantizar condiciones equitativas de acceso, permanencia y egreso para el estudiantado de pueblos originarios.

Al hablar sobre la Sostenibilidad Ambiental, expuso que se diseñó el Plan Universitario para la Acción Climática y la Sostenibilidad, un mandato de acción que se operará a través de una nueva gobernanza: La red interdisciplinaria de sustentabilidad y cambio climático, los Comités Ambientales en cada Unidad Académica y el Consejo Consultivo Universitario de Sustentabilidad Ambiental.

Impulsa nuevos conocimientos en IA

La actual Administración Central de la Unach impulsa el Plan de Adopción de Inteligencia Artificial (IA), documento estratégico que nos pondrá a la vanguardia para potenciar la docencia, la investigación y replantear nuestros métodos de evaluación, manifestó el rector durante su informe de actividades 2025.

Ante el pleno del Consejo Universitario y representantes de distintos sectores, abundó que la institución ya cuenta con el primer Comité Científico Académico de IA, y que alrededor de cinco mil personas fueron capacitadas a través de la Cátedra Universitaria en IA Plus.