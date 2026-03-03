Cinco horas duró el bloqueo a Pemex

Tras cinco horas de bloqueo permanente, en el que se impidió la entrada y salida de pipa a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Petróleos Mexicanos, directivos de esa empresa del estado se comprometieron a otorgar de inmediato los servicios médicos a trabajadores activos y jubilados.

Estos últimos, realizaron una manifestación en donde denunciaron que desde hace más de un año habían venido teniendo problemas con el otorgamiento de los servicios de salud que se les brindan de manera subrogada por una clínica en Tapachula.

Sin embargo, desde diciembre del año pasado se les suspendió en forma definitiva por la falta de pago a la clínica y ante la falta de servicios, uno de sus compañeros falleció.

Ello los obligó a organizarse e iniciar la semana pasada con manifestaciones y este lunes, el bloqueo que decidieron era permanente hasta que las autoridades de Pemex les dieran una solución, lo que afectaría la distribución de combustibles en las regiones Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas.

Tras varias horas de esas acciones, los trabajadores recibieron la notificación por parte de Recursos Humanos de Pemex que se reanudan de inmediato los servicios médicos de urgencias y hospitalización, con lo que suspendieron el bloqueo.

Son unos 400 los derechohabientes, entre trabajadores jubilados, activos y sus familiares, que se han quedado sin el servicio médico en esta región, lo que pone en riesgo su salud, ya que para recibir atención tenían que trasladarse hasta la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

A mediados del 2024 tuvieron que realizar manifestaciones similares que provocaron el desabasto de combustible durante varios días.

Advirtieron que en caso de ser engañados por Pemex, volverán a realizar bloqueos sin permitir las actividades de distribución hasta que se corrobore que les garantizan los servicios médicos a los que tienen derecho.