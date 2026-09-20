Cinco menores de edad vencen al cáncer

Cinco niñas, niños y adolescentes, de entre 11 y 18 años, originarios de Bochil, San Juan Cancuc, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, tocaron la Campana de la Esperanza después de concluir con éxito su tratamiento contra el cáncer.

Cada campanada representa una historia de lucha, acompañamiento y esperanza, dijo el director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), Rafael Guillén.

Agregó que, al dejar su huella en el Árbol de la Esperanza, estos cinco pacientes también dejaron un mensaje para otras infancias, adolescentes y sus familias: seguir adelante es posible. Esto en alusión a la práctica de pintar sus manos en un muro del hospital.

Es un logro compartido

Este logro también es de quienes están detrás de cada proceso: médicas, médicos, personal de enfermería, trabajo social, psicología, nutrición, personal administrativo y todas las áreas del nosocomio que acompañan a cada paciente y a su familia durante su camino.

Finalmente, recordó que Chiapas no destaca por número de casos, pero sí por la estadística de mortalidad, por lo que llamó a estar atentos ante cualquier síntoma.