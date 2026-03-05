Cinco municipios en focos rojos por gusano barrenador

Cinco de los 16 municipios del Soconusco son considerados focos rojos por la presencia del gusano barrenador: Huixtla, Escuintla, Tuxtla Chico, Suchiate y Huehuetán. Estos concentran casi el 50 por ciento de los 5 mil 994 casos contabilizados en Chiapas de esta plaga que afecta al ganado y a la salud humana.

El delegado de la Secretaría del Campo, Eduardo Vázquez Méndez, afirmó que los municipios afectados son Huixtla, Escuintla, Tuxtla Chico, Suchiate y Huehuetán, siendo este último el que mayor incidencia de gusano barrenador acumula.

Explicó que la región del Soconusco es una de las más afectadas por la plaga, derivado de la apatía de la población para implementar medidas que permitan cerrar el paso a la mosca del gusano barrenador.

“Estamos en alerta roja en estos cinco municipios, que son los que concentran el mayor número de casos de gusano barrenador, por lo que la intención es que todos nos unamos en este gran reto que es contrarrestar y erradicar la mosca que produce esta plaga y que afecta tanto al ganado, humanos, animales domésticos y silvestres”, abundó.

Expresó que se ha conformado un comité regional para combatir la mosca, en el que se ha involucrado a dependencias de los tres órdenes de gobierno para cerrar el paso a esta plaga.

Primera etapa

Puntualizó que una primera etapa del comité contempla la instalación de trampas para detectar la presencia de la mosca, la dispersión de moscas estériles y la atención médica a los afectados, además de involucrar a los productores ganaderos y a la población en general en la lucha contra la plaga.