Cinco policías heridos tras desalojo carretero

La intervención de fuerzas de seguridad para liberar un bloqueo carretero en el tramo Ocosingo–San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la localidad Río Florido, derivó en un ataque armado que dejó tres policías municipales de Ocosingo, dos de la fuerza estatal y un trabajador de Protección Civil municipal con heridas por arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades acudieron al sitio tras el reporte de una obstrucción vial realizada por un grupo de personas que efectuaban “boteo” y distribuían documentos a los automovilistas. Cuando los agentes intentaron restablecer la circulación, fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los oficiales lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un centro médico para su valoración y tratamiento.

En la zona se aplicó un despliegue de corporaciones de seguridad con el objetivo de reforzar el operativo, garantizar la integridad de la población y evitar nuevos actos de violencia.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que las fuerzas del orden fueron agredidas con disparos de arma de fuego, por lo que fueron lesionados tres policías municipales de Ocosingo, dos de la Guardia Estatal Preventiva y un elemento de Protección Civil municipal, quienes se reportan estables. Además, se detuvo a 10 personas, de las cuales una es menor de edad.

Las personas eran encabezadas por quien se identificó como Daniel “N”, presunto líder del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo (FNLS).

Como resultado de estas acciones, se logró la detención en flagrancia de Martín “N”, Diego “N”, Yovani “N”, Carlos “N”, Felipe “N”, Medardo “N”, José “N”, Alejandro “N”, Belisario “N”, y Ángel “N”.

Durante la intervención se aseguraron dos rifles calibre .22, dos cajas con 50 cartuchos calibre .22 cada una, que suman 100 cartuchos útiles; 11 dosis de la droga conocida como cristal; dos radios portátiles; un teléfono celular; un vehículo Nissan NP300 color gris con placas del estado de Chiapas; una camioneta Ford F-150 color blanco; un vehículo Nissan Estaquitas color rojo con redila gris sin placas de circulación; un vehículo Nissan Tiida color gris sin placas; así como una motocicleta marca Italika color rojo.