Cinco sedes impulsan reuniones en Chiapas

Chiapas cuenta con cinco sedes estratégicas para el turismo de reuniones, distribuidas en distintas regiones del estado, que van desde espacios con centros de convenciones hasta ciudades que funcionan como recintos dispersos pero integrados.

Así lo dio a conocer el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Chiapas (OCV), Víctor Manuel Bermúdez Hernández, quien detalló las características de cada una de ellas.

La primera de estas sedes es Tuxtla Gutiérrez, la que concentra la mayor cantidad de eventos de gran escala debido a que dispone de recintos privados y públicos que permiten albergar reuniones con capacidad de hasta cinco mil personas en un solo día, generando una derrama económica considerable.

San Cristóbal de Las Casas ocupa un lugar especial dentro de la oferta estatal; la ciudad ha desarrollado una estrategia que convierte su centro histórico en un gran espacio funcional.

Puntos como la Facultad de Derecho, el Centro de Convenciones Casa Mazariegos y el Teatro de la Ciudad mantienen puntos cercanos a alojamiento como hoteles, hostales y ahora con la modalidad de Airbnb.

Oferta turística

Por otro lado, Tapachula ofrece el Centro de Convenciones, propiedad de un hotel, que brinda las condiciones necesarias para eventos importantes agrícolas como encuentros especializados en productos como plátano, mango, rambután, cacao y café.

Comitán se ha posicionado como sede de eventos que buscan experiencias auténticas y contacto con la naturaleza. Prueba de ello es la reciente confirmación del Elévate de la Asociación de Viajes de Aventura (ATA), cuya edición anterior tuvo lugar en Lima, Perú.

Finalmente, Palenque se perfila como un destino ideal para viajes de incentivo y convenciones de pequeño formato; cuenta con hoteles de nivel y una amplia oferta de actividades que garantizan la satisfacción de los asistentes.

El director de la OCV explicó que, para cada una de estas sedes, se identificaron previamente sus fortalezas en conectividad aérea, capacidad de hospedaje, espacios para sesionar y opciones recreativas.