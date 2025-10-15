Cintalapa celebra su 296 aniversario

El municipio de Cintalapa llegó el pasado martes 14 de octubre del 2025 a la celebración del 296 aniversario del reconocimiento como pueblo, existente en la historia como barrio o calpulli del antiguo pueblo de tlacuatzilepec, fundadas en el siglo XVl junto con Santa María Magdalena de la pita, las cuales desaparecieron para dar importancia y desarrollo a Cintalapa.

Implicó una cualidad administrativa donde ya se podía realizar trámites gubernamentales y eclesiásticos, donde las categorías anteriores eran aldea, rancho, finca luego pueblo, a partir de ahí comenzó a tener este posicionamiento regional donde antes el centro sería San Pedro Jiquipilas, donde hoy se conoce como cabecera regional administrativa de la región Valle Zoque.

Hoy, tratan autoridades culturales que permanezca en la juventud el contexto de su pueblo, realizando actividades que expliquen la historia y generen conciencia a las nuevas generaciones de la transformación, a lo largo de cientos de años de este municipio, que se encuentra rodeado por cerros y pasos de aguas.

No solo se conmemora una fecha, si no a su gente que ha dado firmeza a la cultura que arraiga generaciones atrás, recordando el valor de sus raíces que dieron forma al también llamado valle de Cintalapa, enmarcado en 1729 como fundación de este bello pueblo.