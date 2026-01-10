Cintalapa y Jiquipilas sin policías municipales

Luego del traslado simultáneo que llevaron a cabo fuerzas federales y estatales en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla el pasado sábado bajo el concepto de un proceso de seguridad y confianza, muchos elementos ya no regresaron.

Trasciende que al día de hoy, las comandancias de los municipios de Jiquipilas y Cintalapa permanecen sin el cuerpo policial municipal, manteniéndose bajo el resguardo de uniformados estatales al menos Jiquipilas, el caso de Cintalapa solo se observa cerrada.

Y es que para algunos es la segunda ocasión que pasan por este protocolo, a lo que han referido no sentirse cómodos con ello, ya que en las dos ocasiones han regresado sin ninguna novedad la gran mayoría de uniformados.

Rondines

En ese sentido, suman seis días que los vehículos en los cuales realizan los rondines permanecen estacionados en la base además que, la puerta principal se encontraba cerrada y sin indicios de ser usadas las instalaciones como de costumbre.

De acuerdo con lo anterior, se sabe que los uniformados entablarán una mesa de diálogo con la recién nombrada presidenta municipal por el Congreso del Estado, Eva Elia Gutiérrez Guzmán, se cree que para que obtengan un trato más humanitario.

Finalmente, se espera que tras la conversación se reactive dicha corporación, ya que es de suma ayuda para la población y restan carga laboral a las demás policías, permitiendo así mayor rango de atención a las fuerzas estatales y federales. Importante mencionar que en Jiquipilas no se han pronunciado a mesa de diálogo.