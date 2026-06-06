Cinthia obtiene bronce en competencia nacional

Cinthia Isamary López Gómez, estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel 11, San Cristóbal, turno matutino, obtuvo medalla de bronce en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, mismo que se llevó a cabo en el estado de Puebla.

Cinthia inició su participación en diversos concursos de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas desde primer semestre.

Durante su trayectoria escolar se formó y desarrolló sus habilidades matemáticas de la mano de su asesor, José Antonio Velázquez Arrazate.

Hoy día Cinthia Isamary está en sexto semestre y cierra su ciclo de bachiller con esta experiencia y reconocimiento, que estamos seguros le servirán para forjar su futuro académico y profesional.

El Cobach San Cristóbal, tras dar a conocer este viernes la noticia, informó que Cinthia es una de las medallistas de la Olimpiada Femenil 2026 y junto con las otras señoritas participantes de la Delegación Chiapas lograron obtener la medalla al mérito de la superación.

De igual manera, hizo un reconocimiento al docente José Antonio Velázquez Arrazate, por el logro obtenido.

Mención especial para los tutores de Cinthia, Felipe López Díaz y Esthela Gómez Vázquez, quienes han acompañado a su hija en este proceso y, además, han brindado la confianza a la institución para que Cinthia pueda participar en todos los eventos a los que dignamente ha representado al Cobach.