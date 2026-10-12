Cirugías de un millón de pesos, gratis en Chiapas

En la Jornada XX de Cirugías Cardiovasculares, el Hospital de Especialidades Pediátricas en colaboración con Heart Care International, realizó 20 procedimientos quirúrgicos con un coste aproximado de entre 500 mil y un millón de pesos, no obstante en Chiapas se realizaron de manera gratuita.

Esta atención a pacientes infantes inició desde del 2015, y en esta XX jornada se realizaron 20 procedimientos, 13 cirugías y siete cateterismos, por lo que a la fecha, tras 20 jornadas se han realizado 300 cirugías y 100 cateterismos, detalló el doctor Rafael Heberto Guillén Villatoro, coordinador del Hospital, en el marco de la clausura de la Jornada XX de Cirugías Cardiovasculares.

Mejora

El experto dijo que la evolución del Hospital, ha permitido que al día de hoy cuenten con una Sala de Hemodinamia propia, en donde realizan hasta 300 procedimientos al año.

Estos logros son evidencia del compromiso institucional y el trabajo de los cardiólogos que han enfrentado diversos retos a través del tiempo.

Finalizó exponiendo que actualmente existe una estrecha colaboración con el secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño, y el titular del IMSS en el estado, Hermilo Domínguez.