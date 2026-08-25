CIU 2026 reúne ciencia, cultura y desarrollo

Con la participación de académicos, investigadores y especialistas de 17 países, y bajo el lema “Ciencia, cultura y desarrollo con sentido humano”, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) lleva a cabo la Convención Internacional Unach 2026 (CIU 2026), evento que del 24 al 28 de agosto reúne las distintas expresiones científicas, académicas y culturales de la Máxima Casa de Estudios de las chiapanecas y los chiapanecos.

Durante el acto inaugural, realizado en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que la humanidad vive un momento en el que las fronteras del conocimiento se transforman a una velocidad que, hasta hace poco tiempo, parecía inimaginable.

Mensaje

“Nadie tiene todas las respuestas, por eso necesitamos encontrarnos, por eso necesitamos conversar, escuchar a quien piensa distinto, cruzar fronteras disciplinarias, culturales, geográficas, porque muchas veces la respuesta que estamos buscando está precisamente en la mirada de alguien a quien todavía no conocemos”, declaró.

Destacó que uno de los propósitos de esta Convención es lograr que el mundo venga a Chiapas, pero también que Chiapas salga al mundo, mediante investigaciones de la Unach que crucen fronteras, ideas que dialoguen con otras perspectivas, estudiantes que vivan experiencias internacionales y docentes que construyan redes globales.

Referente

En representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, expresó que estos espacios fortalecen el diálogo y permiten que la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas continúe siendo un referente académico no solo en la entidad, sino también en otros países.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Sofía Espinoza Abarca, afirmó que la CIU UNACH 2026 representa un espacio de encuentro, aprendizaje y vinculación, en el que convergen investigadores, docentes, estudiantes, artistas y líderes comunitarios para dialogar, compartir experiencias y abordar algunos de los principales desafíos que enfrentan el mundo, el país y Chiapas.

Vinculación institucional

Explicó que, para el DIF Chiapas, participar en este tipo de espacios significa fortalecer la vinculación institucional y acercar el conocimiento y la innovación a las experiencias y necesidades de las poblaciones prioritarias, con el propósito de convertirlos en herramientas que contribuyan al bienestar, la prosperidad, la inclusión y la transformación social.

La Convención Internacional Unach 2026 cuenta con la participación especial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba, como institución invitada.

La Convención reúne además a más de 40 ponentes magistrales, entre investigadores, funcionarios públicos y especialistas nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio de proyección académica y territorial de la Unach, desde Chiapas hacia el mundo.

En el acto inaugural también participaron el rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, Luis Antonio Bravo Oliva; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; la presidenta de la Asociación Mexicana de Jefas de Empresa, Sonia Garza González; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; y la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Elvira Alicia Jaime García.