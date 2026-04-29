Ciudad requiere nueva planta potabilizadora

Tapachula seguirá padeciendo la misma problemática de abastecimiento de agua potable en los próximos años. Cada administración municipal propone planes integrales para la construcción de una nueva planta, proyectos que alcanzan en la actualidad más de mil 500 millones de pesos, sin que se atrevan a decir de dónde van a salir y se limitan a señalar que ya se presentaron ante la Conagua los anteproyectos.

De acuerdo con el titular del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), Héctor Lazos, para una nueva planta potabilizadora que incluya ocho kilómetros de la línea de conducción y tanques reguladores, entre otros, se requiere una inversión de mil 500 millones de pesos, ya que se asegura que la actual lleva 40 años sin inversión en la red y la tubería cumplió su vida útil, además de que para el sur de la ciudad, a través del tandeo, ya no alcanza.

Afirmó que se presentaron anteproyectos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revitalizar todo el sistema de distribución del vital líquido en la ciudad; en administraciones anteriores se calculaban 300 millones de pesos solo para mantenimiento, pero en esta ocasión, afirma, el proyecto es integral y busca que el agua llegue parejo en toda la ciudad, además de cambiar las tuberías de asbesto que aún se tienen en algunas zonas.

Puntualizó que, mientras la Comisión Nacional del Agua valida el proyecto, el reto inmediato es perforar pozos para abastecer el sur de Tapachula, la zona más afectada por la falta de suministro, ya que los 28 que existen no han sido suficientes.

Comentó que, a la par, Coapatap impulsa un proyecto para rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de mitigar la contaminación de ríos y arroyos.