Ciudadanía aún desconoce aumento al pasaje

El incremento del precio del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez a 11 pesos tomó por sorpresa a la ciudadanía quienes aún desconocen la nueva tarifa, de las principales exigencias son: unidades en buenas condiciones y un mejor trato en el servicio por parte de los choferes.

Un sondeo hecho por esta casa editorial constató que los ciudadanos todavía desconocen el aumento, fue hasta después de la celebración de navidad que volvieron a la rutina diaria y se percataron del costo.

Un golpe a la economía

Esta situación, expresaron, representa un gasto extra en la economía de las familias quienes tienen que viajar diariamente hacia sus centros de trabajo, escuelas, hospitales o simplemente trasladarse a cualquier punto de la ciudad.

“Un peso no es mucha la diferencia pero sumándole nos va a pegar, suben el salario mínimo pero no todos cotizamos así”, expresó Sandra, una usuaria de la ruta 1, quien además pidió capacitación para los conductores.

A esta opinión se sumó la de don Luis Alberto, quien sintió que este incremento complica la situación financiera de las familias, sobre todo a las personas de la tercera edad quienes, a pesar de tener una tarifa preferencial, muchas veces son discriminados por las diferentes rutas al no levantarlos.

Exigencias

De las principales exigencias por parte de las personas fue la circulación de unidades en optimas condiciones acorde a lo establecido por la Ley de Transporte, pues aseguran que hay algunas que “ni funcionan las puertas”.

“A veces venimos muy amontonados…Es justo que viajemos acomodados porque a veces le meten mas de siete y también viajamos con niños”, expresó doña Consuelo.

Nestor, un joven estudiante de la capital, opinó que este aumento le afectará en sus gastos dado a que tiene que tomar más de tres rutas diarias para llegar a su destino, asimismo pidió respeto a los espacios en las unidades “si piden un aumento en lo económico, también que haya un mejor servicio”, enfatizó.