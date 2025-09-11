Ciudadanos inconformes contra CFE

Habitantes de Teopisca externaron su molestia ante el mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los constantes apagones de energía eléctrica.

Puntualizaron que el pasado martes fueron varias las interrupciones que se presentaron durante todo el día, incluso tuvieron un lapso de seis horas sin servicio de electricidad.

Los denunciantes enfatizaron que esta situación la vienen padeciendo desde hace días, lo que está afectando a toda la población que esta al corriente de sus pagos.

Los que más padecen la falta de fluido eléctrico son propietarios de los diferentes locales comerciales establecidos en Teopisca, quienes tienen que cerrar antes de la hora acostumbrada.

Ante esta situación hicieron un llamado a los directivos de Comisión Federal de Electricidad para que resuelva el problema que ocasionan las interrupciones.