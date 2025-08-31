Ciudadanos reforestan predio con árboles endémicos

Ciudadanos organizados continúan dando ejemplo que, desde la sociedad civil se pueden construir acciones colectivas en beneficio del medio ambiente, como el caso de un nuevo acto de reforestación en las inmediaciones de la zona Metropolitana.

Grupo

En esta ocasión, un grupo de personas, entre ellos la escritora conocida como “Luz María”, lograron sembrar unos 249 arbolitos endémicos de Chiapas en un predio totalmente deforestado.

Estás aciones devienen de una primera organización emanada del proyecto Siembra Selvas Chiapas.

Finalmente, los ciudadanos invitaron a la sociedad civil a realizar este tipo de actos, que en mucho apoyan a la lucha contra el cambio climático.