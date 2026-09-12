Ciudadanos respaldan a Sheinbaum en informe

Desde tempranas horas, en los alrededores del estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, camiones procedentes de distintos municipios de Chiapas arribaron al recinto. Algunas personas llegaron desde la Costa, otras desde la Selva, los Altos y la región Centro; con el objetivo de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la capital chiapaneca con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Desde municipios como Mazatán, Palenque, Ocosingo, Comitán, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Berriozábal, Frontera Comalapa, Tapachula, Huitiupán, Oxchuc, Tuxtla Chico y Las Margaritas, comenzaron a concentrarse contingentes en las inmediaciones del inmueble.

Apoyo popular

La visita presidencial formó parte de la gira nacional "Honestidad y resultados" con la que Sheinbaum lleva a las entidades federativas un balance de su Segundo Informe de Gobierno.

Con el paso de las horas, el sol se convirtió en uno de los protagonistas. Bajo el calor, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores permanecieron en las inmediaciones del estadio con carteles y lonas con mensajes de apoyo para la mandataria.

Algunos buscaban un lugar dentro del recinto, otros tenían la expectativa de ver de cerca a la presidenta, saludarla aunque fuera por unos segundos o escuchar directamente su mensaje para Chiapas.

Para quienes no consiguieron ingresar, la jornada no terminó en las puertas. Afuera del recinto, se instalaron pantallas para seguir el informe desde el exterior, mientras vendedores ofrecían agua y bebidas para ayudar a miles de asistentes a soportar las altas temperaturas.

Cierran vialidades

La concentración también modificó durante varias horas la movilidad de la capital. Desde las 5:00 de la mañana y hasta la conclusión del evento fueron cerradas de manera temporal vialidades como el libramiento Norte Oriente, en sentido poniente-oriente; avenida Artículo 123; Paseo de los Cafetales; avenida Artículo 115 y la 5ª Avenida Norte.

Además, elementos de Protección Civil municipal y estatal, ambulancias y corporaciones de seguridad fueron desplegados en la zona para atender cualquier eventualidad y mantener vigilancia tanto dentro como fuera del recinto.

La escena también reunió a autoridades de distintos niveles. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó la jornada presidencial, mientras que entre las autoridades chiapanecas vinculadas con la actividad estuvieron integrantes del gobierno estatal y representantes de instituciones educativas y públicas.