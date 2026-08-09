Ciudadanos se organizan para arreglar camino

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, habitantes del municipio de Ocosingo decidieron tomar el pico y la pala para reparar por su propia cuenta el camino que conecta las zonas de Lacandón y Sibal.

Los campesinos denunciaron que el deterioro de esta vía complica diariamente el traslado de las familias, productos y vehículos, por lo que decidieron habilitar el camino ellos mismos.

Solicitudes sin respuesta

Dieron a conocer que en repetidas ocasiones han acudido ante la autoridad municipal sin que obtuvieran una respuesta positiva.

“Nuestras solicitudes para mejorar los caminos no han tenido respuesta, por eso decidimos organizarnos y actuar”, manifestaron.

En esta ocasión no hubo maquinaria ni cuadrillas del Ayuntamiento, fueron los ciudadanos, adultos y jóvenes quienes habilitaron el camino para poder transitar y trasladar sus productos, sus cosechas.