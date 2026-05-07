Ciudadanos se suman a simulacro en Tapachula

Cientos de personas, entre trabajadores de instituciones gubernamentales y de empresas privadas, se sumaron al primer simulacro nacional de sismo 2026 realizado este miércoles.

Este derivó de un presunto sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Petatlán y Coyuca de Benitez, Guerrero, por lo que se activaron las alarmas y se evacuaron los edificios.

Elementos de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Cuerpo de Bomberos y de los diversos servicios de emergencia se sumaron a las actividades.

La finalidad es continuar fortaleciendo la cultura de la prevención y que la ciudadanía conozca los procedimientos a seguir ante la posible ocurrencia de un fenómeno sísmico de alta magnitud, explicó el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez.

Explicó que trabajadores de los tres órdenes de gobierno, escuelas y empresas participaron en las actividades preventivas, fortaleciendo la coordinación y preparación de las instituciones y sociedad ante posibles contingencias.