Claro que Chiapas puede: Mario Delgado

En el marco de la inauguración del congreso nacional Vive Saludable, Vive Feliz, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció los logros del programa de alfabetización Chiapas Puede, el cual, dijo, hará historia en el estado.

“Terminar con el analfabetismo es una meta muy ambiciosa que se propuso el gobernador, y ahí vamos, claro que Chiapas puede”, declaró el secretario, quien agregó que el programa cambiará para siempre la situación del estado.

Mario Delgado informó que en los próximos días se celebrará el Día Internacional de la Alfabetización. “Por los logros que se han tenido en todo el país, pero sobre todo en Chiapas”, remarcó.

Recordó que el siguiente lunes 31 de agosto, millones de alumnos en todo el país regresarán a clases, por lo que ya se tienen preparados más de 150 millones de libros de textos.

México contra la chatarra

Durante su intervención en la inauguración del congreso, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto en San Cristóbal, Mario Delgado mencionó que México es uno de los países que más litigios está enfrentando por las grandes corporaciones internacionales que producen la comida chatarra.

Esto, dijo, como consecuencia de su estrategia para eliminar estos alimentos de las escuelas. “Quiero decirles que no hemos perdido un solo juicio, y no lo vamos a perder, porque en la Cuarta Transformación, el derecho a salud de los niños y las niñas está por encima de cualquier interés particular”.