Clases terminan el cinco de junio

Es un hecho que el cierre del ciclo escolar se adelantará para el 5 de junio, lo que está en análisis todavía es la fecha de inicio del próximo ciclo escolar, entre el 17 o el 31 de agosto, según el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Estos cambios han generado revuelo entre la población que manifestó su rechazo en redes sociales, desde que se diera a conocer a través de un video y un comunicado emitido desde la SEP, con el secretario de Educación y las y los titulares de la materia de cada entidad.

Este viernes causó incertidumbre también una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que todavía era una propuesta, que no habían fechas definidas; sin embargo, Mario Delgado ratificó más tarde que por ahora solo está definido el cierre de actividades.

Intenso calor y el mundial, principales motivos

Indicó que la decisión se debe al intenso calor que se ha registrado en gran parte del país y al Mundial de Futbol; una vez que se definan las fechas se darán a conocer, debido a que buscarán que no se afecte el proceso de aprendizaje y se genere más rezago.

El subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz, dijo que cuando las fechas estén definidas, la Secretaría de Educación del Estado emitirá un comunicado a través de medios oficiales para que las madres y padres de familia lo sepan.

La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que anunciaron un paro nacional indefinido para el 1 de junio, manifestó su rechazo a esta medida, ya que incluso durante la pandemia no se modificó el calendario; consideran una imposición con el fin de evitar la huelga de la CNTE.

Reiteraron que la huelga va a pesar de estas medidas, pero exigieron a las autoridades educativas seguir el calendario escolar emitido a inicios del ciclo escolar.