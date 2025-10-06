Clasifican alumnos a etapa nacional del InnovaTecNM

El Tecnológico Nacional de México, campus Cintalapa (TecNM), celebra un importante logro académico y científico tras clasificar a la etapa nacional del InnovaTecNM 2025 con el Proyecto Bioenergy, una propuesta innovadora que impulsa soluciones sostenibles en el campo de la bioenergía.

Avance significativo

Este proyecto, desarrollado por estudiantes de la Institución, representa un avance significativo en la formación de capital humano comprometido con el desarrollo tecnológico y responde a uno de los ejes rectores del Plan México, impulsado con firme compromiso por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha fortalecido las acciones encaminadas a un desarrollo energético sostenible, inclusivo y en beneficio de las y los chiapanecos.

La etapa regional del certamen se llevó a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025, reuniendo a 151 equipos (649 estudiantes) en la categoría principal, 15 equipos en HackaTec, seis en cortometraje y dos en Innobotica, con participación de instituciones de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Chiapas.

Institución de vanguardia

En este escenario, el TecNM Campus Cintalapa destacó como institución de vanguardia en investigación aplicada, emprendimiento y desarrollo científico. El equipo que logró el pase a la etapa nacional está conformado por los estudiantes Ángel de Jesús Gallegos Caballero, Víctor Manuel González Álvarez, Yatziri Anahí López Pérez, Alessandra Vicente Santos y María Isabel Rodríguez Zavala, bajo la asesoría del Dr. Ludwi Rodríguez Hernández y la Dra. Paola Tayde Vázquez Villegas, docentes investigadores del ITSC.

La directora del campus, Olga Luz Espinosa, reconoció el esfuerzo, dedicación y talento del equipo, y destacó que este resultado es fruto del trabajo colaborativo de la comunidad tecnológica, así como del respaldo institucional y gubernamental que fortalece la educación superior en Chiapas.

Etapa nacional

La etapa nacional del InnovaTecNM 2025 se celebrará en Pachuca, Hidalgo, del 25 al 28 de noviembre, donde el Proyecto Bioenergy representará orgullosamente al TecNM Cintalapa y al estado de Chiapas. Este logro marca un hito para la institución, al ser su primer pase a la fase nacional desde 2019, cuando el certamen aún se conocía como el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT).

Con este resultado, el TecNM campus Cintalapa reafirma su compromiso con la formación de profesionistas de excelencia, y con la innovación tecnológica como motor de desarrollo para Chiapas y México.