Claudia Sheinbaum, aliada de Tapachula: Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, afirmó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo es una gran aliada de Tapachula y del Soconusco, al trabajar de la mano con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para acercar bienestar, inversión y proyectos estratégicos que fortalecen el presente y el futuro de la frontera sur.

En entrevista, Yamil Melgar destacó que la visión de la presidenta ha sido clara al reconocer a Tapachula como la puerta de entrada a México, Centro y Sudamérica, así como un punto estratégico para el desarrollo logístico, comercial y productivo de toda la región. En ese sentido, subrayó que hoy el Soconusco está en la ruta de obras y acciones de gran calado, como la Línea K del Corredor Interoceánico, el fortalecimiento de Puerto Chiapas, los Polos de Desarrollo para el Bienestar y los programas sociales que llegan directamente a las familias chiapanecas.

“Tapachula tiene en la presidenta Claudia Sheinbaum a una aliada que siempre trae buenas noticias para nuestra tierra. Su respaldo, junto con el del gobernador Eduardo Ramírez, confirma que la frontera sur está llamada a jugar un papel fundamental en el desarrollo del país. Aquí hay visión, hay proyecto y hay voluntad para transformar”, expresó Yamil Melgar.

Programas sociales

El alcalde resaltó que ese respaldo también se refleja en programas que impactan de manera directa en la calidad de vida de la gente, como la Beca Rita Cetina, la pensión para Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida y, de manera especial, el impulso al programa de Vivienda para el Bienestar, con la participación de Infonavit, que en Chiapas avanza con nuevas acciones de vivienda para miles de familias, como parte de una política social que busca dar certeza, patrimonio y mejores condiciones de vida a quienes más lo necesitan.

Finalmente, Yamil Melgar señaló que Tapachula vive un momento importante, porque al trabajo coordinado con la federación y el Gobierno del Estado se suma una visión que coloca al Soconusco en el centro de las oportunidades del sur del país. “Cuando a Tapachula le va bien, le va bien al Soconusco y le va bien a Chiapas; por eso seguiremos caminando en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador Eduardo Ramírez para que el desarrollo, el bienestar y la justicia social sigan llegando a nuestra gente”, concluyó.