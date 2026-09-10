Claudia Sheinbaum vendrá al estado este viernes

Como parte de su gira por el sureste tras su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Tuxtla Gutiérrez este viernes 11 de septiembre para rendir los avances y resultados en territorio chiapaneco durante los primeros dos años de su gestión.

Este recorrido forma parte de la visita programada a las 32 entidades de la república mexicana, la cual inició desde el pasado tres de septiembre y que desde entonces ha continuado de manera ininterrumpida.

De acuerdo con lo previsto, el recorrido por el sur del país iniciará este jueves 10 de septiembre por la tarde, cuando visite la localidad de Boca del Río, Veracruz.

Posteriormente, el viernes a las 7:30 de la mañana, ya en la capital chiapaneca, desde las instalaciones de la Séptima Región Militar se tiene programada la conferencia mañanera con medios locales y nacionales.

Evento

La actividad principal y motivo de la visita al estado, denominada evento de "Honestidad y Resultados en Chiapas", se realizará en el estadio de futbol "Víctor Manuel Reyna" a las 11:30 de la mañana, donde se prevé que miles de personas provenientes de todo el estado le den la bienvenida a la presidenta.

Durante la rendición de resultados en las diferentes entidades del país, Sheinbaum Pardo ha ofrecido balance y estadísticas de temas como educación, seguridad, vivienda, economía y programas sociales, por lo que se espera que en Chiapas sea la misma tendencia.

Una vez culminado dicho evento, el mismo día por la tarde, la mandataria mexicana se trasladará al estado vecino de Oaxaca y después a Campeche.

Ruta

Su recorrido continuará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en los estados de Yucatán, Quintana Roo, CDMX e Hidalgo, respectivamente. Con esta gira por los diferentes estados se tiene previsto que se haya cumplido la visita a 18 entidades, aunque se indicó que el itinerario está sujeto a cambios.