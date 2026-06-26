Claudia Sheinbaum visita al estado

Este fin de semana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza una gira de trabajo en distintos municipios de Chiapas, de los cuales destaca la inauguración de la planta de moscas estériles instalada en el municipio de Metapa de Domínguez, tal como lo anunció en días recientes durante la conferencia matutina.

La visita programada corresponde al inicio de operaciones de la primera fase del complejo, donde se prevé que, por semana, se produzcan hasta 100 millones de insectos de manera gradual para el combate del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Trabajo binacional

La edificación de esta planta se llevó a cabo de manera binacional entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, con una inversión aproximada de 61.3 millones de dólares (mdd).

El inmueble contará con equipos industriales que generarán condiciones artificiales controladas para la cría de la cepa de mosca del GBG, que será dispersada en territorio nacional.

Del total del área, dos mil metros cuadrados serán destinados a la zona de biocontención, es decir, el área de alto nivel de bioseguridad donde se producirán moscas fértiles para su posterior irradiación y esterilización.

Situación en Chiapas

En noviembre de 2024 se detectó el primer caso a nivel estatal y nacional de ganado afectado por el Gusano Barrenador (GBG), en el municipio de Catazajá. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el animal provenía de un cargamento fuera del territorio nacional.

Tras esta situación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos detuvo de manera temporal la importación de ganado proveniente de México.

Desde entonces, los principales estados exportadores de ganado y el propio gobierno de Chiapas implementaron medidas sanitarias para controlar la plaga del GBG.

A finales de mayo de 2026, el estado mantenía 156 casos activos en ganado. Esta cifra fue revelada por el subsecretario de Ganadería del estado, Héctor Albores Cruz, quien aseguró que se mantenía vigilancia constante.

Con la puesta en marcha de la planta, se espera que pueda erradicarse este problema, tal como sucedió en los años noventa, y que se reactive la exportación de ganado a los Estados Unidos.