Claudia Sheinbaum visitará Tapachula

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará este sábado la ciudad fronteriza de Tapachula, en el marco de la gira de rendición de cuentas que efectúa en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el programa preliminar dado a conocer, será a las 10.45 de la mañana que encabezará un evento masivo junto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, aunque no se determinó el lugar.

Se consideró a esta ciudad como sede del evento, en virtud al proyecto de los Polos de Desarrollo para el Bienestar Tapachula I y II, ubicados en la zona baja; las obras que se efectúan en Puerto Chiapas y la construcción de la Línea K del ferrocarril Transístmico.

Durante las giras, la titular del Poder Ejecutivo federal informa sobre las obras y acciones que su administración realiza en las entidades que visita.

De acuerdo con sectores productivos y sociales, la visita de Sheinbaum Pardo a la región fronteriza sur del país reviste gran importancia, porque podrían agilizarse inversiones que impulsen el desarrollo.