Claudia Sheinbaum y ERA inauguran hospital del IMSS

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Hospital General Regional de Especialidades No. 13 “XIV de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez. Durante este acto, agradeció al Gobierno de México por concretar esta magna obra que fortalecerá de manera integral los servicios de salud en beneficio de las y los derechohabientes de Chiapas y del Sureste.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su gratitud por la hospitalidad del pueblo chiapaneco y reconoció el trabajo que el gobernador Eduardo Ramírez realiza para afianzar la paz y el bienestar en el estado. Asimismo, celebró la apertura del nuevo hospital de especialidades y reconoció la entrega del personal del IMSS al servicio de la población.

Sistema universal

La mandataria reiteró la visión de su administración de lograr un sistema universal de salud en un máximo de dos años, y anunció que en enero de 2026 iniciará el proceso de credencialización del Sistema Nacional de Salud Pública, lo que permitirá brindar atención en cualquier hospital público del país.

En este marco, la presidenta destacó la consolidación de los Polos del Bienestar en Chiapas, así como los avances del Tren Interoceánico, proyectos que generarán más empleo y desarrollo con bienestar para la gente.

“Nuestra visión, la visión de la Cuarta Transformación, es que no hay progreso sin justicia, que no hay desarrollo sin bienestar, que la prosperidad o es compartida o no es prosperidad para un país. Estos Polos del Bienestar se llaman así porque buscan crear empleo bien remunerado y promover un crecimiento con inclusión”, explicó.

Finalmente, convocó a las y los mexicanos a celebrar siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre.

El gobernador

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez señaló que su administración se guía por el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien atiende al pueblo con gallardía, pulcritud y un firme compromiso con todos los sectores de la sociedad. Destacó su preocupación por garantizar mejores condiciones para la niñez, apoyar a la juventud, cuidar de las personas adultas mayores y con discapacidad, así como procurar el buen desempeño de la economía y otros ámbitos fundamentales.

“Hoy podemos ir a nuestras comunidades y decir que tenemos un gobierno que atiende a quienes más lo necesitan y que no hay privilegios. Esto es posible porque responde al espíritu de la Cuarta Transformación y porque estamos construyendo un México más justo. Nunca los vamos a traicionar. En Chiapas siempre caminaremos de la mano del pueblo y de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

En este contexto, Ramírez Aguilar reconoció al director general del IMSS, Zoé Robledo, por su dedicación para consolidar este proyecto a favor de la salud, y expresó su agradecimiento al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por el respaldo que las Fuerzas Armadas han brindado para mantener un ambiente de paz y seguridad en Chiapas.

Una atención de calidad

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, subrayó que en México la atención médica se brinda con calidad, seguridad y eficiencia. Precisó que este hospital eleva el estándar nacional al incorporar infraestructura y tecnología de vanguardia, lo que garantizará servicios dignos y oportunos para el pueblo de Chiapas. Además, será un espacio de formación que fortalecerá las buenas prácticas del personal médico y de trabajo social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el hospital cuenta con 261 camas, seis quirófanos, 12 cubículos de parto, 43 especialidades y equipo de alta tecnología, incluido el resonador más potente del estado, además de una plantilla de mil 691 trabajadores. Añadió que, en apenas 68 días, ha otorgado más de 18 mil atenciones y más de 100 cirugías, y que en menos de 24 meses podría realizarse el primer trasplante de corazón en la historia de Chiapas.