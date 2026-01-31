Clausura de extractora afecta a productores

Cientos de productores de palma están siendo perjudicados ante la clausura de la planta extractora de aceite ubicada Huehuetán, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la dependencia, esa empresa no cumplió con diversos requisitos en materia ambiental, como la carencia de permisos para las descargas residuales y no contar con un sistema adecuado para el tratamiento.

Clausura

La tarde del jueves procedieron a instalar los sellos de clausura, por lo que permanecerá sin operaciones hasta que acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Debido a ello, unos 60 productores de palma de los municipios de Villa Comaltitlán, Huixtla, Huehuetán, Mazatán y Suchiate, resultan afectados al no poder comercializar la fruta.

Lamentaron que la Profepa actúe de esa manera sin dar alternativas a los productores que resienten pérdidas económicas y de empleos en la región.

Esa extractora viene funcionando desde hace unos ocho años y nunca le habían hecho observaciones por parte de las autoridades.

El año pasado la Profepa clausuró nueve plantas procesadoras de aceite de palma ubicadas en la costa chiapaneca, generando pérdidas millonarias al sector de la palma africana.