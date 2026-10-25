Clausura de pozos afecta a unión de piperos

La clausura por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de un aproximado de diez pozos en el municipio de Cintalapa, ha provocado la preocupación de quienes distribuyen en pipas el vital líquido en la localidad, ya que solo dos pozos cuentan con permisos, de los cuales solo uno tiene la capacidad de suministrar altas cantidades.

Así lo afirmó el presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua del Valle Cintalapa Gilbert Ameth Cruz Gálvez

“Vino la comisión del agua a clausurar varios pozos, la problemática que se nos da en Cintalapa es que ya no hay agua por que quedan pocos pozos en servicio ya que un pozo abastece la cantidad de las pipas que hay en nuestra unión y se incrementa el costo”, señaló el pipero.

Aumenta el costo del servicio

En ese sentido, el servicio que tenía un costo de 250 pesos por tres mil litros ahora se dispara a 450 pesos, lo cual es un golpe a la economía de los cintalapanecos y desestabiliza a los piperos, ya que los 42 integrantes de esta agrupación deberán algunos despedir personal y hacer menos entregas.

Tras lo anterior, han solicitado el apoyo de las autoridades correspondientes para que el trámite de quienes tienen pozos útiles tenga algún tipo de descuento o reducción ya que son cantidades que tanto piperos como los dueños de los pozos no cuentan con la capacidad económica de cubrir.