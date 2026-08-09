Clausura definitiva de fábrica de hielo

Autoridades de salud determinaron la clausura definitiva de la fábrica de hielo “Pingüino”, propiedad del empresario Jesús Escobar, luego de la fuga de amoniaco registrada el pasado viernes alrededor de las 12:00 horas.

Lo anterior, luego de la situación que generó alarma entre vecinos, comerciantes y habitantes de la zona en la calle Hidalgo, en Tonalá, Chiapas.

El fuerte olor a amoniaco provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y autoridades correspondientes, además de que varios negocios cercanos tuvieron que cerrar sus puertas y algunas personas fueron evacuadas para evitar poner en riesgo su salud y su vida.

Ante la peligrosidad que representa este tipo de incidentes, las autoridades de salud procedieron a clausurar de manera definitiva el establecimiento, que llevaba aproximadamente 20 años en funcionamiento.

De acuerdo con lo señalado por el propietario, esta sería la primera ocasión en que se registra un incidente de esta naturaleza en el negocio. Sin embargo, debido al riesgo que representa una fuga de amoniaco para las familias y personas que se encuentran en los alrededores, las autoridades determinaron que lo más conveniente era cerrar definitivamente el establecimiento.

Jesús Escobar, propietario de la fábrica de hielo Pingüino, manifestó que hasta el momento desconoce las causas que originaron la fuga.

Explicó que, aparentemente, todo se encontraba funcionando con normalidad y dijo no comprender cómo pudo iniciarse este peligroso incidente.