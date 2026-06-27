Clausura en la Juan Benavides sigue en pie

Salvador Pérez González, director de la escuela primaria Juan Benavides, en Tuxtla Gutiérrez, desmintió que se haya cancelado la ceremonia de clausura para las y los alumnos de sexto grado, como argumentaba una denuncia que circuló en redes sociales.

Indicó que la escuela tampoco recibe cooperación directamente de los padres y madres de familia. Lo que se solicita para la ceremonia de clausura es recibido por un representante de cada grupo y administrado por el Comité de Padres de Familia de cada turno.

Declaró que desconoce porque los padres o madres solicitaron que se difundieran esos señalamientos sin pruebas o fundamentos, ya que mostró las invitaciones para la clausura que se realizará el 15 de julio en las instalaciones de la escuela, además de un evento de despedida.

Además, mostró una serie de actas en relación a la ceremonia de clausura, también sobre la medida respaldada por los padres y madres en general y por los Comités de Padres de Familia de ambos turnos, para que el ciclo escolar se terminara con clases en línea, debido a una construcción que se está realizando en la escuela.

La Escuela es Nuestra

Detalló que el plantel fue beneficiado con recurso federal como parte del programa La Escuela es Nuestra que se destinará a la construcción de dos nuevas aulas, trabajos que ya comenzaron para que estén listos para el próximo ciclo escolar. Solo están llegando a trabajar los administrativos.

“Esta escuela se ha caracterizado por tener una calidad educativa bastante buena y eficiente, con un personal responsable y honesto, con docentes comprometidos, que mantienen una comunicación constante con toda la comunidad escolar, que siempre buscan que se involucren”.