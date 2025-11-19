Clausura Paco Chacón curso de costura básica

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la clausura del Curso de Costura Básica realizado en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) No. 112, donde reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de las y los participantes que concluyeron esta capacitación orientada al fortalecimiento de la actividad artesanal en Tuxtla Gutiérrez.

Al señalar que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa acciones que dignifican los oficios y abren nuevas oportunidades para las familias, el titular de la dependencia destacó que estos cursos representan una vía real para fortalecer la autonomía productiva de las personas.

“Felicito a todas y todos los graduados. Me consta el talento y la dedicación que pusieron en cada sesión. Me llena de orgullo saber que hoy ya están confeccionando sus propias prendas e incluso recibiendo pedidos de sus vecinos. Ese es el corazón del humanismo: transformar vidas desde el trabajo y la creatividad”, expresó.

Proyecto

Como parte del proyecto, se entregaron herramientas que permitirán fortalecer el trabajo productivo de las y los beneficiarios. Esta acción forma parte del impulso a políticas públicas que reconocen el valor del trabajo artesanal y promueven el desarrollo económico local.

El director del plantel, Lenin Russell Suárez Aguilar, resaltó la labor del Cecati 112 en la formación técnica y la importancia de generar alianzas para ampliar la capacitación comunitaria. El curso, con una duración de 20 horas, fue impartido por instructores del plantel como parte del proyecto “Fortalecimiento a la Actividad Artesanal”.

La Secretaría del Humanismo reafirma su compromiso de seguir acercando programas que generen oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar para las familias chiapanecas, apostando a que más personas fortalezcan sus habilidades y proyectos productivos.