Clausura Profepa a empresa por contaminar aguas de laguna

Después de una diligencia donde se constató la falta de permisos, documentación y cumplimiento en el tratamiento de descargas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas llevó a cabo una clausura parcial de la empresa Impulsora Gamazo S. de R.L., ubicada en Comitán de Domínguez.

Durante la diligencia de verificación, los inspectores federales determinaron que el establecimiento carecía de título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales, especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, monitoreos que acrediten el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021, registros operativos, pagos de derechos federales y la Cédula de Operación Anual 2024, entre otros requisitos.

Autoridades

Ante estas irregularidades, la autoridad ambiental procedió a clausurar de manera temporal las áreas de envasado de bebidas alcohólicas y preparación de caña de azúcar, identificadas como las fuentes generadoras de aguas residuales.

Asimismo, se levantó acta de inspección y se aplicaron medidas precautorias para proteger el ecosistema de la laguna receptora de las descargas.

La Profepa integrará el procedimiento administrativo correspondiente, requerirá la documentación omitida y determinará las sanciones aplicables con base en lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Con estas acciones, la dependencia federal reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y exhorta a la ciudadanía a reportar aquellas actividades que pongan en riesgo los recursos naturales de la región.